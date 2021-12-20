Депутат призвал сделать 31 декабря выходным постоянно

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Денис Кравченко выразил мнение, что 31 декабря в будущем должен стать выходным днем. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Кравченко выразил мнение о том, что людям нужно дать этот выходной, чтобы они сумели подготовиться к встрече праздника с родными и близкими.

«Это хорошее решение, которое лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Я считаю, что 31 декабря, а также первое и второе января точно должны быть выходными», — заявил депутат.

Кравченко допустил, что в будущем 31 декабря может стать выходным днем, однако достоверной информации на этот счет у него нет. Он отметил, что людям тяжело исполнять свои трудовые обязанности в последний день года.

Ранее стало известно, что около трети россиян не знали, что 31 декабря 2021 года является выходным днем. Около 90% респондентов ответили сервису «Работа.ру», что планируют отмечать праздник дома с близкими.