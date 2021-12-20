Депутат призвал сделать 31 декабря выходным постоянно
Депутат Госдумы Кравченко призвал сделать 31 декабря выходным постоянно
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Денис Кравченко выразил мнение, что 31 декабря в будущем должен стать выходным днем. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Кравченко выразил мнение о том, что людям нужно дать этот выходной, чтобы они сумели подготовиться к встрече праздника с родными и близкими.
«Это хорошее решение, которое лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Я считаю, что 31 декабря, а также первое и второе января точно должны быть выходными», — заявил депутат.
Кравченко допустил, что в будущем 31 декабря может стать выходным днем, однако достоверной информации на этот счет у него нет. Он отметил, что людям тяжело исполнять свои трудовые обязанности в последний день года.
Ранее стало известно, что около трети россиян не знали, что 31 декабря 2021 года является выходным днем. Около 90% респондентов ответили сервису «Работа.ру», что планируют отмечать праздник дома с близкими.