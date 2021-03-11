Депутат призвал решить проблему субсидирования детских лагерей

Из перечня пострадавших отраслей выбыли детские оздоровительные лагеря после того, как они получили отдельный код ОКВЭД. Из-за этого они не могут получить субсидии и льготы в отличие от гостиничного бизнеса, с которым раньше они имели один код. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным издания, в российском правительстве готовятся различные проекты по развитию детских лагерей, но они рассчитаны на дальнюю перспективу. Депутат Госдумы Наталья Костенко уточнила, что до 2022 года действует запрет на поездки детей в другие регионы. Отмечается, что по итогам минувшего сезона детские здравницы оказались на грани разорения. Ситуация становится критической при продлении запрета.

«Сегодня Минпросвещения ведет переговоры с Роспотребнадзором о смягчении требований. Но мы должны иметь два плана: на случай, если удастся их добиться, и если не удастся. Пока же мы видим предложения, направленные на далекую перспективу, а не на решение сегодняшних проблем отрасли», — обратила внимание Костенко.