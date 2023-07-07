Общество 07 июля 2023, 16:49 Депутат призвал разобраться с зарплатами учителей в Хакасии Депутат Сокол потребовал за три дня разобраться с маленькими зарплатами учителей в Хакасии РИА «Новости»

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Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол потребовал от правительства республики разобраться с низкими зарплатами учителей за три дня — до 10 июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале, уточнив, что в противном случае направит письмо в Генпрокуратуру.

Парламентарий отметил, что ему до сих пор поступают обращения от хакасских учителей, которые возмущаются своими маленькими зарплатами из-за недоработки правительства республики. Сокол подчеркнул, что игнорировать ситуацию невозможно, поэтому он подготовил письмо на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.

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«Если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную прокуратуру, и пеняйте на себя», — высказался он.

Сокол прикрепил к посту скан подготовленного письма на бланке депутата Госдумы на имя Краснова. На документе стоит дата — 6 июля. В июне обнародовали доклад правительства Федеральному собранию России. Согласно таблице, средняя зарплата отечественных сотрудников образовательной сферы поднимется примерно на 25-30% к 2026 году.