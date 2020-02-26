Депутат призвал проверить законность соцсети MyHeritage

По словам Федорова, компания предоставляет услугу анализа ДНК, чтобы пользователи могли узнать свое этническое происхождение. Россияне получают материалы для теста из-за границы, собирают биоматериал и отправляют его обратно.

Депутат убежден, что MyHeritage проводит трансграничную передачу биометрических персональных данных граждан на территорию иностранного государства, что является противозаконным по законодательству России.

«При наличии оснований, в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства, руководствуясь статьей 12 Федерального закона „О персональных данных“, прошу принять меры по запрету или ограничению трансграничной передачи персональных данных граждан Российской Федерации на территории иностранных государств», — уточнил Федоров.

Оперативно ответить на запрос издания и дать комментарий представители MyHeritage не смогли.