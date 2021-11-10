Депутат призвал пресечь навязывание автодилерами допоборудования

Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал проверить навязывание автодилерами дополнительного оборудования и услуг покупателю. Об этом написал RT.

Сухарев составил обращение имя глав Минпромторга, ФАС и Роспотребнадзора. Он отметил, что депутатам Госдумы часто поступают обращения от граждан касательно этой проблемы. При этом положениями закона «О защите прав потребителей» запрещается завышать цены посредством навязывания дополнительных услуг.

«На основании вышеизложенного прошу вас поручить проверить обоснованность повышения цен дилерами путем навязывания покупателям дополнительных оборудования и услуг при продаже автомобилей, в том числе российского авторынка, а также провести проверку на предмет наличия сговора среди организаций, осуществляющих продажу автомобилей, с целью влияния на уровень цен», — говорится в обращении.