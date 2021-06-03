Депутат призвал отличать коллекторов и бандитов после предложения о лишении их пенсии

Член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, депутат от «Единой России» Илья Осипов заявил, что нельзя путать бандитизм и коллекторство. Так он прокомментировал заявление депутата Виталия Милонова лишать пенсии тех, кто занимается коллекторской деятельностью.

«Коллекторы — это взыскание долгов. С должниками, с просроченной задолженностью нужно бороться. Другое дело, что не надо путать коллекторство и бандитизм попросту, когда люди, которые занимаются выколачиванием долгов незаконными способами, называют себя коллекторами», — передало РИА «Новости» его слова.

Осипов добавил, что своими действиями такие люди дискредитируют профессию коллектора. Он отметил, что не может поддержать любую дискредитацию по профессиональному принципу.

При этом, по мнению депутата, деятельность коллекторов должна быть жестко урегулирована и иметь четкие ограничения, также она не должна ущемлять права человека. Должник не значит, что преступник, подчеркнул Осипов. По его словам, никаких ограничений на работу коллекторов накладывать не будут.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в беседе с журналистами предложил лишить коллекторов пенсии. Он считает, что за свои действия они должны просить прощения у общества.