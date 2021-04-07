Депутат призвал лишить скидок на штрафы за пятикратное нарушение ПДД

Член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга, депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев призвал лишить скидок на штрафы тех, кто нарушил правила дорожного движения более пяти раз в год, написал ИА Nation News.

«Я направила запрос в Минтранс и ГИБДД о том, чтобы лишать автомобилиста свободной скидки, если он нарушил ПДД более пяти раз в год. У людей десятки, сотни штрафов, за которые они платят по 250 рублей», — уточнил Цивилев.

Он добавил, что за год в результате аварий в Санкт-Петербурге погибли 200 человек, а в России — 17 тысяч. По его словам, эти показатели не сокращаются.