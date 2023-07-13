Общество 13 июля 2023, 15:07 Депутат пригрозил владельцам свободолюбивых кошек штрафами Депутат Бурматов: владельцев кошек и собак на самовыгуле накажут штрафами piqsels

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В России приняли закон «Об ответственном обращении с животными» и запретили свободный выгул питомцев, в том числе кошек. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил Lenta.ru, что нарушителей накажут штрафами.

По новому закону россиянам запретили отпускать кошек и собак на самовыгул, за исключением специально отведенных муниципалитетами мест. Ограничение, по словам депутата, направлено на защиту людей и питомцев.

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«Я бы не рекомендовал никому выпускать котов, потому что, к сожалению, они становятся жертвами других животных, которые могут им очень серьезно навредить», — сказал он.

Следить за исполнением новых норм поручили властям регионов, их же наделили правом составлять протоколы об административных правонарушениях и определять судьбу пойманных бездомных животных. Владимир Бурматов предупредил, что нарушителям грозят штрафы.

Кинолог Яна Орлова сказала RT, что даже опытные заводчики не всегда могут спастись от стаи бродячих псов, а стерилизация или кастрация не сделают этих животных миролюбивыми. Однако пока проблему бездомных животных в России решали именно таким способом.