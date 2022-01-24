Депутат придумал, как избавиться от лжетренеров по бизнесу

Профессию бизнес-тренера в России решили ввести на законодательном уровне. Мера позволит потенциальным клиентам требовать документального доказательства квалификации специалиста и избежать работы с недобросовестными коучами личностного роста.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА «Новости», что получила уже несколько жалоб от россиян на инфоцыган. Проблему парламентарий подняла в рамках форума «СтопМошенник».

«Необходимо ввести профессию бизнес-тренеров и закрепить ее законодательно в реестре областей и видов профессиональной деятельности Минтруда России», — поделилась Лантратова возможным путем решения проблемы.

Появление профессии, по ее мнению, позволит контролировать качество курсов, которые активно продают многочисленные бизнес-тренеры. Люди смогут отличить настоящего профессионала от обычного мошенника, потребовав предъявить документ о профессиональной подготовке.

«Например, если человек продает курсы по торговле на фондовом рынке, то от него потребуется прежде всего показать потребителям свой диплом о высшем экономическом образовании», — пояснила Лантратова.

В социальных сетях злоумышленники «прогревают» аудиторию, демонстрируя или рассказывая о якобы достигнутом успехе. Ситуация, добавила депутат, становится очевидной после анализа соцсетей популярных продавцов курсов и тренингов. Речь идет о настоящей проблеме.

«Рассчитывая на быстрый успех, люди вкладывают последние деньги или даже соглашаются на обучение в кредит, а в итоге остаются ни с чем», — заключила Лантратова.