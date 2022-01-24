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    24 января 2022, 14:12

    Депутат придумал, как избавиться от лжетренеров по бизнесу

    Депутат Яна Лантратова: профессия бизнес-тренера может решить проблему инфоцыганства

    Александра Ломейко

    Профессию бизнес-тренера в России решили ввести на законодательном уровне. Мера позволит потенциальным клиентам требовать документального доказательства квалификации специалиста и избежать работы с недобросовестными коучами личностного роста.

    Депутат придумал, как избавиться от лжетренеров по бизнесу

    Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА «Новости», что получила уже несколько жалоб от россиян на инфоцыган. Проблему парламентарий подняла в рамках форума «СтопМошенник».

    «Необходимо ввести профессию бизнес-тренеров и закрепить ее законодательно в реестре областей и видов профессиональной деятельности Минтруда России», — поделилась Лантратова возможным путем решения проблемы.

    Появление профессии, по ее мнению, позволит контролировать качество курсов, которые активно продают многочисленные бизнес-тренеры. Люди смогут отличить настоящего профессионала от обычного мошенника, потребовав предъявить документ о профессиональной подготовке.

    «Например, если человек продает курсы по торговле на фондовом рынке, то от него потребуется прежде всего показать потребителям свой диплом о высшем экономическом образовании», — пояснила Лантратова.

    В социальных сетях злоумышленники «прогревают» аудиторию, демонстрируя или рассказывая о якобы достигнутом успехе. Ситуация, добавила депутат, становится очевидной после анализа соцсетей популярных продавцов курсов и тренингов. Речь идет о настоящей проблеме.

    «Рассчитывая на быстрый успех, люди вкладывают последние деньги или даже соглашаются на обучение в кредит, а в итоге остаются ни с чем», — заключила Лантратова.