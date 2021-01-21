Депутат предупредил об опасности незаконных перепланировок квартир
Первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов рассказал, что из-за незаконных перепланировок квартиры часто страдает конструкция дома. Об этом сообщила НСН.
Он уточнил, что это может быть смертельно опасно для жильцов квартиры.
«Даже отсутствие кухонной двери может повысить риск смерти всех жильцов квартиры в случае взрыва газа», — рассказал эксперт.
Пахомов уточнил, что для этого существует порядок согласования перепланировок. Самостоятельно совершать подобные действия незаконно.