Депутат предупредил об опасности незаконных перепланировок квартир

Он уточнил, что это может быть смертельно опасно для жильцов квартиры.

«Даже отсутствие кухонной двери может повысить риск смерти всех жильцов квартиры в случае взрыва газа», — рассказал эксперт.

Пахомов уточнил, что для этого существует порядок согласования перепланировок. Самостоятельно совершать подобные действия незаконно.