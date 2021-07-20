Депутат предостерег от покупки животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Глава думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил радиостанции «Говорит Москва», почему не стоит покупать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках.

«Если вы покупаете животных в зоомагазинах либо на птичьих рынках, вы покупаете либо тяжелобольных животных, либо животных инвалидов», — предупредил депутат.

Он заметил, что в зоомагазинах нет свежего воздуха, возможности выгула и ветеринарной помощи. Также там нет «социального взаимодействия одного животного с другими и животного с человеком». По его словам, при длительном нахождении в подобных условиях животные начинают болеть и у них возникают психические отклонения.

«Считайте это одиночная камера, они болеют заболеваниями и которые передаются от животного к человеку. Когда вы приносите домой такое животное, знайте, что такой подарок может иметь определенные последствия», — рассказал парламентарий.

Что касается птичьих рынков, то Бурматов подчеркнул, что там вообще нет никаких условий. В связи с этим он порекомендовал брать питомцев из приютов, поскольку там ветеринары следят за животными.