Депутат предложила наделить бабушек и дедушек правом надзора за внуками

«Бабушки и дедушки, согласно действующему Семейному кодексу, не могут отвести и забрать ребенка из детского садика или поликлиники, так как по закону исполняют исключительные полномочия родителей», — пояснила парламентарий.

По ее словам, в этой ситуации есть риск лишения прав родителей и изъятия ребенка из семьи органами опеки. Согласно новому проекту будет дополнен пункт 1 статьи 55 Семейного кодекса РФ. В нем появится положением о том, что дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев и сестер.