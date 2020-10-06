Депутат предложила наделить бабушек и дедушек правом надзора за внуками
Зампред Комитета палаты по контролю и регламенту Наталья Костенко внесет в Госдуму законопроект, согласно которому бабушки и дедушки будут наделены правом надзора за своими внуками, информирует «Парламентская газета».
«Бабушки и дедушки, согласно действующему Семейному кодексу, не могут отвести и забрать ребенка из детского садика или поликлиники, так как по закону исполняют исключительные полномочия родителей», — пояснила парламентарий.
По ее словам, в этой ситуации есть риск лишения прав родителей и изъятия ребенка из семьи органами опеки. Согласно новому проекту будет дополнен пункт 1 статьи 55 Семейного кодекса РФ. В нем появится положением о том, что дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев и сестер.