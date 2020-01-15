Депутат предложил запретить рекламу рядом с вывеской «Город-герой Ленинград»

Боярский указал, что коммерческая реклама зажигается раньше и светит ярче, чем надпись «Город-герой Ленинград».

«Я поговорил с председателем Комитета по печати Владимиром Рябоволом. Обозначил ему эту проблему, недоразумение, что коммерческая реклама на площади Восстания, напротив Московского вокзала, подсвечена ярко, а вывеска „Город-герой Ленинград“ включается позже по времени и даже когда включается, то выглядит достаточно бледно на фоне рекламы банка. Вопрос будет изучаться», — рассказал парламентарий.

Он также отметил, что стоит «поставить вопрос об уместности нахождения коммерческой рекламы рядом с этой нашей вывеской „Город-герой Ленинград“». По мнению Боярского, коммерческую рекламу со здания на площади Восстания следует убрать.

«Не исключено, что буду обращаться к руководству города с таким предложением. Это фактически одни из центральных ворот в наш город. У нас есть аэропорт, въезжая в город из которого люди видят вывеску „Город-герой Ленинград“, понимая куда они приехали, а на площади Восстания один из вокзалов, центральный. Там мне тоже, кажется, это красиво и уместно было бы предложить», — заявил депутат.