Депутат предложил заменить смертную казнь на одиночное пожизненное заключение

По мнению члена думского Комитета по государственному строительству и законодательству Сергея Иванова, одиночное пожизненное заключение гораздо суровее, нежели смертная казнь. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«Я предлагал заменить смертную казнь на одиночное пожизненное заключение. Резон здесь очень простой — бывают случаи, когда все не очевидно», — заметил парламентарий.

Он напомнил о случаях с судебными ошибками, когда под смертную казнь попадали невиновные люди.

«Те люди, которые думают, что их не поймают, для них это будет более тяжелым наказанием, потому что одиночная камера, еще раз говорю, гораздо более тяжелое наказание», — подчеркнул депутат.