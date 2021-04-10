Депутат предложил выплачивать россиянам новое пособие

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать россиянам новое пособие — на летний отдых детей. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу партии.

«Сейчас как никогда нужны меры адресной поддержки, особенно малоимущих. У каждого ребенка должна быть возможность отдохнуть летом — и не во дворе или на улице, а в оздоровительном лагере», — сказал Сергей Миронов.

Он добавил, что отдых внутри России должен быть доступен для большинства россиян. Политик отметил, что государство должно найти средства на выплаты единовременной помощи на отдых всем семьям с детьми школьного и дошкольного возраста. Размер субсидии Миронов предложил определить правительству совестно с главами регионов.

Депутат также обратил внимание, что с начала 2021 года цены на отдых выросли на 10-15%, а к лету ожидается очередное повышение на 30%. Поэтому необходимо еще оказать и дополнительную поддержку предприятиям туристической отрасли.

Россияне ранее заявили, что государство обязано выплачивать пособие по безработице. При этом размер выплат должен быть не меньше 26,6 тысячи рублей по стране.