Депутат предложил выдавать малоимущим россиянам сертификаты в фитнес-клубы

Он отметил, что данная мера вошла в концепцию поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере физкультуры и спорта.

«Это может быть сделано и в виде социального вычета. Или этот формат можно подключить к программам реабилитации, ведь во многих случаях она может проходить с привлечением специалистов и мощностей, которые есть у физкультурно-оздоровительного сектора. Это может быть и программа по выдаче таких сертификатов, например, малоимущим гражданам», — предположил Фаррахов.

Предлагается сделать так, чтобы граждане определенных категорий могли получать от государства социальные сертификаты, по которым они могли бы посещать занятия в спортклубах, фитнес-центрах или частных физкультурных школах.

Также политик добавил, что сейчас законодатели согласовывают саму идею программы, конкретные детали будут проработаны позднее.