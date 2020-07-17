facebook_pixel
    17 июля 2020, 10:17

    Депутат предложил выдавать малоимущим россиянам сертификаты в фитнес-клубы

    Анастасия Кременчугская

    Айрат Фаррахов, зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса, заявил, что в России для стимуляции спроса граждан на услуги небольших спортивных центров и школ, государство может ввести социальные сертификаты для различных категорий населения. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Он отметил, что данная мера вошла в концепцию поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере физкультуры и спорта.

    «Это может быть сделано и в виде социального вычета. Или этот формат можно подключить к программам реабилитации, ведь во многих случаях она может проходить с привлечением специалистов и мощностей, которые есть у физкультурно-оздоровительного сектора. Это может быть и программа по выдаче таких сертификатов, например, малоимущим гражданам», — предположил Фаррахов.

    Предлагается сделать так, чтобы граждане определенных категорий могли получать от государства социальные сертификаты, по которым они могли бы посещать занятия в спортклубах, фитнес-центрах или частных физкультурных школах.

    Также политик добавил, что сейчас законодатели согласовывают саму идею программы, конкретные детали будут проработаны позднее.