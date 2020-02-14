Депутат предложил выдавать бессрочный паспорт только после выхода на пенсию
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил сделать возрастом выдачи бессрочного паспорта 60-65 лет. Он считает, что 45 лет — неподходящий возраст, потому что к выходу на пенсию, человек уже сильно отличается внешне от фото в паспорте. Об этом сообщил Daily Storm.
«Для человека создаются гипотетические трудности при его идентификации органами государственной власти», — пояснил свою точку зрения Петров.
В Совфеде инициативу не оценили, сказав, что это дополнительные расходы для россиян, а также увеличение бюрократической нагрузки.