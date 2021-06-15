Депутат предложил ввести в сочинском аэропорту дополнительные меры защиты

Зампред думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов призвал ввести дополнительные меры защиты в аэропорту Сочи в связи с увеличением турпотока. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«Это (увеличение турпотока — Прим. ред.) нас радует, но я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме», — рассказал депутат.

В частности, речь идет о предоставлении справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, а также об экспресс-тест в аэропорту. По мнению Кривоносова, это нужно для того, чтобы снизить возможные риски.

«Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», — подчеркнул собеседник информагентства.