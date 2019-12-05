Депутат предложил ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты алиментов

Такое заявление Вострецов сделал во время обсуждения проекта о защите жилищных прав детей при разводе. Депутат предложил уточнить исключительные обстоятельства, при которых родителю необходимо нести дополнительные расходы. По словам парламентария, нужно ввести пункт «отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения».

«Я хочу сказать, что данный законопроект может оказаться таким же малоэффективным, как и сегодня по алиментам. Тех, кто порядочно платил алименты, их еще больше будут нагибать, а те, кто были жуликами и не платили алименты, так и не будут их платить. Пока не внесут закон о реальной уголовной ответственности за уклонения от уплаты алиментов, никакого порядка не будет», — пояснил он.

Депутат уточнил, что перед дополнительными изменениями в Семейном кодексе РФ важно решить вопросы об алиментах. Член фракции «Единая Россия» Евгений Марченко поддержал Вострецова.

«У нас нет отчета о тратах на алименты, кстати. В единственной стране — по всему миру это есть. Алименты могут тратиться человеком на себя, на дорогие рестораны, на салоны красоты, бутики и так далее. И еще к этому мы сейчас прибавим еще оплату жилья. Как все это будет устанавливаться — вообще не понятно. Я считаю, что сначала нужно принимать закон об отчете о тратах на алименты. Это принципиальный вопрос», — отметил Марченко.