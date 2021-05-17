Депутат предложил ввести новый возврат денег за обучение

Член думского Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов рассказал ИА Ura.ru, что действие социального налогового вычета необходимо распространить на услуги самозанятых репетиторов.

Парламентарий заметил, что невозможно оформить налоговый вычет, получив услугу у самозанятого репетитора.

«В законе об образовании написано, что это должен быть аккредитованный и лицензированный специалист. Важно совершенствовать законодательство, потому что услугами репетиторов пользуются многие», — отметил собеседник информагентства.

Он уточнил, что около 20% россиян пользуются всеми вычетами, за исключением имущественных.

«Потенциал налогового вычета очень высокий, но, в силу многих причин, тяжесть администрирования, например, граждане не используют его», — добавил депутат.