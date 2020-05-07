Депутат предложил ввести новые ограничения на продажу алкоголя

Депутат планирует разобраться с «наливайками». По его словам, в таких местах собираются антисоциальные личности, которые зачастую нарушают общественный порядок.

Такие заведения «маскируются» под заведения общепита. Они устанавливают барную стойку и стулья. Однако алкогольные напитки можно приобрести и там же распить даже ночью.

Депутат намерен ввести полный запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и жилых зонах (около школ, детских садов и площадок). В планах также ужесточить требования для продажи алкоголя.