    07 мая 2020, 11:59

    Депутат предложил ввести новые ограничения на продажу алкоголя

    Анастасия Кременчугская

    Рустам Ишмухаметов, депутат Госсобрания — Курултая Башкирии, напомнил, что каждый регион в праве сам устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в торговых точках. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Депутат планирует разобраться с «наливайками». По его словам, в таких местах собираются антисоциальные личности, которые зачастую нарушают общественный порядок.

    Такие заведения «маскируются» под заведения общепита. Они устанавливают барную стойку и стулья. Однако алкогольные напитки можно приобрести и там же распить даже ночью.

    Депутат намерен ввести полный запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и жилых зонах (около школ, детских садов и площадок). В планах также ужесточить требования для продажи алкоголя.