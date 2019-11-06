Депутат предложил ввести налог на репетиторство в России

По информации «Экономики сегодня», Василий Власов заметил, что такое решение поможет сэкономить семейный бюджет.

«Я бы обязательно сделал на различные курсы и повышение квалификаций вычеты. Курсы часто длятся три-пять месяцев. Сейчас есть сложности с получением вычетов на них. Я бы расширил вычеты в этом направлении. Та же ситуация с надомным образованием. Сейчас многие родители уходят от образования в школе и отдают ребенка заниматься дома или с репетиторами. Хотелось бы, чтобы и на надомное образование детей была возможность получить налоговый вычет», — заметил депутат.

Он также предложил ввести налоговый вычет на путевки для путешествий по стране.

«Хорошее предложение вводить налоговый вычет на путевки, чтобы россияне чаще отдыхали возле родных берегов. Мы должны расширить список различных возможностей граждан получать налоговый вычет при покупке машины, квартиры. Такая же ситуация у нас должна быть с другими социально важными вещами. Идея с налоговым вычетом на путевки не нова. Я ее поддерживаю. Это классная идея», — пояснил Власов.