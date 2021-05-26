Депутат предложил ввести бортовое питание вместо вагонов-ресторанов

Член думского Комитета по транспорту и строительству Александр Васильев обсудил с ИА Ura.ru возможные альтернативы вагонам-ресторанам в российских поездах.

В качестве альтернативы депутат предложил ввести на всех маршрутах бортовое питание. При этом он задался вопросом, сможет ли РЖД организовать подобную систему на длительных составных маршрутах.

«И сколько это будет стоить? Такой немаловажный вопрос, который будет беспокоить людей», — добавил собеседник информагентства.