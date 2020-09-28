Депутат предложил вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости вернуть индексацию пенсий работающим представителям старшего поколения в России.

Он отметил, что в настоящий момент в законодательстве есть норма, которая предусматривает получение гражданином страховой пенсии без учета индексации, пока он работает, сообщил сайт NEWS.ru.

«Надо не забывать, что работающий пенсионер обеспечивает начисление подоходного налога и взносов во все социальные фонды. И сколько бы пенсионер не заработал, ему могут пересчитать пенсию 1 апреля только на три балла, то есть примерно на 300 рублей», — пояснил Нилов.

Депутат подчеркнул, что такое положение дел является несправедливым. По его словам, из-за этого российские пенсионеры идут на различные уловки и трудоустраиваются после получения денег до работы без официального оформления.

Политический деятель заключил, что необходимо быть благодарными людям преклонного возраста, которые продолжают работать. Он отметил, что государству это выгодно, а оно напротив демотивирует пенсионеров. В итоге они вынуждены работать в серой и черной зонах.