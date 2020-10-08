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    08 октября 2020, 21:06

    Депутат предложил ужесточить антинаркотическое законодательство

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил ужесточить законы, касающиеся пропаганды наркотиков, дабы закрыть торговцам запрещенными веществами возможность рекламировать их через звезд шоу-бизнеса и музыкантов. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Есть такая точка зрения, что рэперов финансируют наркоторговцы. Я имею в виду фестивали рэперов, их большие концерты. Это касается и других направлений в музыке, где наркобизнес дает деньги на проведение фестивалей. И делают это они в целях пропаганды наркотиков», — обратил внимание парламентарий.

    По его словам, хип-хоп культура всегда была связана с наркотиками и криминалом. И тот образ жизни, который моделировали рэперы, создавал ореол привлекательности и молодые ребята велись на него, не думая о последствиях.

    «Я считаю, за любую пропаганду наркотиков в Интернете или со сцены, когда музыкант начинает рассказывать, как это прекрасно — потреблять наркотики, за это нужно привлекать к уголовной ответственности и сажать в тюрьму», — добавил законодатель.