Депутат предложил ужесточить антинаркотическое законодательство

«Есть такая точка зрения, что рэперов финансируют наркоторговцы. Я имею в виду фестивали рэперов, их большие концерты. Это касается и других направлений в музыке, где наркобизнес дает деньги на проведение фестивалей. И делают это они в целях пропаганды наркотиков», — обратил внимание парламентарий.

По его словам, хип-хоп культура всегда была связана с наркотиками и криминалом. И тот образ жизни, который моделировали рэперы, создавал ореол привлекательности и молодые ребята велись на него, не думая о последствиях.

«Я считаю, за любую пропаганду наркотиков в Интернете или со сцены, когда музыкант начинает рассказывать, как это прекрасно — потреблять наркотики, за это нужно привлекать к уголовной ответственности и сажать в тюрьму», — добавил законодатель.