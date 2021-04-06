Депутат предложил увеличить штрафы за перебои с водой и электричеством

Заместитель председателя Комитета по контролю и Регламенту Наталья Костенко внесет в Госдуму проект, согласно которому штрафы за перебои с водой и электричеством будут увеличены в России, написала «Парламентская газета».

Так, компании, которые поставляют в дома воду, газ, тепло и электричество, смогут оштрафовать до 50 тысяч рублей. Если они будут и дальше игнорировать правила, им придется отдать 200 тысяч рублей.

«Мы учли замечания Правительства, проанализировали практику регионов. В итоге нас поддержало уже 76 субъектов. Граждане платят за ЖКХ и при этом не получают качественных услуг. И федеральные, и региональные органы власти согласны, что пора навести порядок», — подчеркнула Костенко.

Суммы штрафов соразмерны наказаниям для управляющих компаний, которые нарушают требования лицензий. В настоящий момент их могут оштрафовать на 250-300 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрено денежное наказание в размере 50-100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Дагестане без электроэнергии остались около 41 тысячи человек.