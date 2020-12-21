Депутат предложил увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ужесточить наказание в виде административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности в социальных учреждениях. Письмо направлено главе МЧС Евгению Зиничеву, информирует сайт RT.
Парламентарий подчеркнул, что нарушения внутри таких учреждений как дома-интернаты для престарелых и инвалидов, несут в себе повышенный риск. Халатность опасна для жизней граждан, которые не способны сами реагировать на угрозу пожара.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части введения отдельной статьи, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в социальных учреждениях», — говорится в обращении.
По словам Сухарева, нужно двукратно увеличить штрафы, предусмотренные статьей КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности. В настоящий момент размер денежного наказания варьируется от двух до 200 тысяч рублей.