Депутат предложил устраивать школьникам экскурсии по местам боев Великой Отечественной войны
Депутат Госдумы Александр Шерин считает, что школьники должны побывать в местах ключевых сражений Великой Отечественной войны. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его мнению, на это нужны выделить средства из бюджета страны. Также депутат считает, что следует увеличить количество часов по истории на изучение этой темы.
«Конечно, нужно в школьную программу вводить оплату переезда наших школьников в такие места, как Мамаев курган, Брестская крепость», — уверен Шерин.