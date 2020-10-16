Депутат предложил устраивать школьникам экскурсии по местам боев Великой Отечественной войны

По его мнению, на это нужны выделить средства из бюджета страны. Также депутат считает, что следует увеличить количество часов по истории на изучение этой темы.

«Конечно, нужно в школьную программу вводить оплату переезда наших школьников в такие места, как Мамаев курган, Брестская крепость», — уверен Шерин.