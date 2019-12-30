Депутат предложил уравнять зарплаты своих коллег со средней по стране

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты депутатов со средней по стране. Так он прокомментировал рекомендации по поведению на корпоративах.

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан. А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — сказал Нилов Агентству городских новостей «Москва».

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву ввести правила поведения чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на такие праздники.

Петров обратил внимание, что чиновники разного уровня публикуют в соцсетях «не соответствующие своему статусу» фото и видео. По его мнению, это негативно сказывается на имидже государственной власти.