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    23 июля 2020, 14:22

    Депутат предложил упростить получение выплат потерявшим доход бизнесменам

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев предложил упростить получение выплат потерявшим доход предпринимателям. Он сообщил, что в осеннюю сессию в палату будет внесен второй пакет мер по изменению трудового законодательства.
    Депутат предложил упростить получение выплат потерявшим доход бизнесменам

    «Нами принято решение начать подготовку второго пакета мер по изменению трудового законодательства, чтобы привести Трудовой кодекс РФ в соответствие с требованиями времени. Думаю, что осенью мы его внесем», — процитировало Исаева РИА ФАН.

    Он подчеркнул, что важно совершенствовать законодательство о занятости и развивать дистанционную работу в нашей стране. Депутат заметил, что граждане, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей либо самозанятых и потеряли доход, а настоящий момент не могут встать на учет в службу занятости. Для этого сперва нужно закрыть бизнес.

    По его словам, необходимо внести изменения, чтобы те, кто потерял доход, могли получить помощь. Также он заявил о том, что необходимо разработать закон о статусе самозанятого с уточнением его прав.

    Новости SMI.FM