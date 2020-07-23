Депутат предложил упростить получение выплат потерявшим доход бизнесменам

Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев предложил упростить получение выплат потерявшим доход предпринимателям. Он сообщил, что в осеннюю сессию в палату будет внесен второй пакет мер по изменению трудового законодательства.

«Нами принято решение начать подготовку второго пакета мер по изменению трудового законодательства, чтобы привести Трудовой кодекс РФ в соответствие с требованиями времени. Думаю, что осенью мы его внесем», — процитировало Исаева РИА ФАН.

Он подчеркнул, что важно совершенствовать законодательство о занятости и развивать дистанционную работу в нашей стране. Депутат заметил, что граждане, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей либо самозанятых и потеряли доход, а настоящий момент не могут встать на учет в службу занятости. Для этого сперва нужно закрыть бизнес.

По его словам, необходимо внести изменения, чтобы те, кто потерял доход, могли получить помощь. Также он заявил о том, что необходимо разработать закон о статусе самозанятого с уточнением его прав.