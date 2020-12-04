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    04 декабря 2020, 13:55

    Депутат предложил способ, как удешевить ОСАГО

    Артур Блянихов

    Глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Парламентской газете», что автоматизированная инфосистема сделает страхование надежнее и поспособствует снижению стоимости страховых продуктов, в частности полисов ОСАГО.

    По словам законодателя, в отличие от действующей это система будет всеобъемлющей.

    «Центробанк готов взяться за этот вопрос и, насколько я понимаю, даже профинансировать разработку», — обратил внимание парламентарий.

    Он заметил, что это позволит снять нагрузку со страховых компаний, а регулятору легче принимать решения по применению надзорных мер и регулированию.

    «Думаю, граждане тоже смогут ей пользоваться», — добавил собеседник издания.