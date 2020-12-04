Депутат предложил способ, как удешевить ОСАГО

По словам законодателя, в отличие от действующей это система будет всеобъемлющей.

«Центробанк готов взяться за этот вопрос и, насколько я понимаю, даже профинансировать разработку», — обратил внимание парламентарий.

Он заметил, что это позволит снять нагрузку со страховых компаний, а регулятору легче принимать решения по применению надзорных мер и регулированию.

«Думаю, граждане тоже смогут ей пользоваться», — добавил собеседник издания.