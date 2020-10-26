Депутат предложил сократить время обработки заявок на кредит для бизнеса

По ее словам, из-за некоторых трудностей большой части бизнесменов не удалось воспользоваться антикризисной мерой поддержки. Чтобы механизм льгот стал более эффективным, важно ограничить перечень запрашиваемых у бизнеса документов. Помимо прочего, нужно установить нормативные правила, регламентирующие порядок взаимодействия работников банка при обработке заявок.

Такую инициативу Костенко изложила в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ будет отправлен главе Правительства в понедельник 26 октября.