Депутат предложил Роспотребнадзору развенчать мифы о коронавирусе
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров считает, что россиянам необходимо донести достоверную информацию о коронавирусе, потому что сейчас вокруг инфекции слишком много домыслов. С такой инициативой он обратился в Роспотребнадзор. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его словам, «информационное насыщение населения относительно коронавируса дает и обратные результаты — некоторые граждане из-за страха заражения начали враждебно относиться к тем, кто болеет или переболел вирусом».
«В данной связи прошу Вас в самые кратчайшие сроки разработать и внедрить систему доступных массовых памяток для населения», — обратился он к Роспотребнадзору.