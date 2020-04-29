Депутат предложил Роспотребнадзору развенчать мифы о коронавирусе

По его словам, «информационное насыщение населения относительно коронавируса дает и обратные результаты — некоторые граждане из-за страха заражения начали враждебно относиться к тем, кто болеет или переболел вирусом».

«В данной связи прошу Вас в самые кратчайшие сроки разработать и внедрить систему доступных массовых памяток для населения», — обратился он к Роспотребнадзору.