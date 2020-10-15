Депутат предложил регистрировать бездомных собак и кошек России

По словам депутата, такие поправки нужно внести в законопроект о регистрации, учете и идентификации животных. В настоящий момент в нем идет речь только о домашних питомцах. Бурматов отметил, что этот документ еще не поступил на рассмотрение нижней палаты. При этом предложения парламентариев уже учтены в тексте.

Согласно идее, процедура постановки на учет для хозяев кошек и собак должна быть бесплатной и максимально удобной. Помимо прочего, необходим переходный период от трех до пяти лет.

«Так, если мне надо собаку за границу вести, то чип, а если мне этого не нужно, то я лучше бирку куплю за сто рублей, а на учет я поставил бесплатно. Таким образом, это не становится финансовым обременением для граждан и появляется вариативность выбора», — пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что у его коллег остался ряд замечаний к этому законопроекту.