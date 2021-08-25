Депутат предложил разрешить россиянам уходить на удаленку во время депрессии

Депутат Госдумы Алексей Кобилев предложил изменить трудовой кодекс, разрешив людям, страдающим депрессивными расстройствами, переходить на удаленный режим работы на время депрессивных эпизодов. Предложение он направил в министерство труда, передала «Вечерняя Москва».

Кобилев отметил, что депрессивные расстройства являются одной из причин потери трудоспособности. Кроме того, концентрация внимания у человека в депрессии снижается, что может привести к чрезвычайным происшествиям на рабочем месте. По мнению депутата, такие изменения в ТК пойдут на пользу как работодателям, так и сотрудникам.