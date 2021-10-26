Депутат предложил расширить право использования маткапитала для матерей-одиночек

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить материнский капитал на детские товары. Об этом написал RT.

Депутат указал на то, что на данный момент средства можно потратить только на жилье или на образование. При этом в новом жилье семья может не нуждаться, а образование — как школьное, так и высшее, можно получить бесплатно.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность расширить возможность использования материнского капитала для одной из наиболее уязвимых категорий с детьми — одиноких родителей, позволить им использовать средства материнского капитала для приобретения детских товаров», — написал Федоров в обращении на имя министра труда.