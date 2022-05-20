Депутат предложил принимать в «Большую перемену» детей из Донбасса

Движение «Большая перемена» могут распространить на Донбасс и Украину. Соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил принимать в него не только российских детей, сообщило РИА «Новости».

«На освобожденных территориях просто невероятные дети. Талантливые, инициативные, с открытыми сердцами. Они должны чувствовать поддержку России», — сказал он.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о создании детского и молодежного движения «Большая перемена». Оно будет готовить ребят к «полноценной жизни в обществе, включая формирование мировоззрения», организовывать досуг и профориентацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не путать это с возрождением пионерии — движение охватит не только детей, но и молодежь.