Депутат предложил применять к педофилам химическую кастрацию

Выборный напомнил, что после выхода из тюрьмы больше половины педофилов вновь решаются на преступление. Поэтому, по мнению парламентария, необходимо усилить карательный механизм в отношении таких преступников.

«Поэтому мы предлагаем возможность применения к этим лицам таких принудительных мер медицинского характера, как химическая кастрация. Таким образом, мы избавляем и самих преступников от зависимости, и повышаем безопасность нашего общества, прежде всего детей», — обозначил Выборный.

По данным издания, 2 ноября законодатель направит документ в Верховный суд и правительство для получения официального отзыва. При этом инициатива может быть рассмотрена парламентом в первом чтении уже в нынешнем году.