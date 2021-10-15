Депутат предложил поощрять работодателей за трудоустройство возрастных работников

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил мотивировать российских работодателей трудоустраивать больше пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, снижая налог на прибыль за прием на работу таких граждан. Об этом написал RT.

Депутат отметил, что такие меры уже практикуются в Москве: организации имеют право уплачивать в региональный бюджет 13,5% вместо 17% налога при условии, что на предприятии работает не менее 50% сотрудников, имеющих инвалидность, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части установления федеральной льготы по налогу на прибыль организаций, а именно снижение ставки налога с 20% до 15% при условии, что 50% и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет», — предложил депутат в своем обращении на имя министра труда.