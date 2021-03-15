Депутат предложил подвергнуть зачистке нерадивые управляющие компании

Зампред думского Комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко разработала законопроект, который наделяет Горжилинспекцию (ГЖИ) правом исключать все дома недобросовестных управляющих компаний из реестра лицензий. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Управляющая компания обслуживает много домов, и даже если часть из них проголосовала против компании за низкое качество услуг, ее невозможно по существующему порядку лишить лицензии», — заметила депутат.

По ее словам, пока готовятся документы, УК проводят собрания собственников жилья, которые снова выбирают ту же самую компанию, поверив в обещания. По мнению парламентария, нерадивые УК удастся убирать с рынка гораздо оперативнее, если наделить ГЖИ правом исключать из реестра все дома неоднократно проштрафившейся управляющей компании.