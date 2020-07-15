Депутат предложил ответить санкциями на блокировку российских СМИ в Прибалтике

Депутат Госдумы РФ Евгений Марченко в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» предложил ответить экономическими санкциями на блокировку российских СМИ в странах Прибалтики.

В начале июля нынешнего года в Латвии и Литве запретили трансляцию телеканалов, входящих в холдинг RT. Помимо прочего, зимой Эстония вынудила местную редакцию Sputnik временно остановить вещание.

«В Прибалтике запретили вещание RT, и в ответ предлагалось прекратить работу балтийского бизнеса на территории РФ. Это не только ответные меры на запрет, но и противодействие финансовым махинациям — через ту же Литву выводят деньги из России, незаконные операции по обналичиванию идут через прибалтийские банки», — процитировал Марченко сайт «Политика сегодня».

По его словам, ответные запреты со стороны России являются правильной позицией. Марченко подчеркнул, что западные СМИ постоянно выдают фейки и негативные новости о РФ. Депутат напомнил, что одно из важнейших правил успешной дипломатии — «зеркальные» ответы. Марченко заключил, что нашей стране необходимо перестать игнорировать деятельность русофобских западных структур.