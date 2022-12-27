Общество 27 декабря 2022, 16:37 Милонов предложил отправлять представителей ЛГБТ к психиатрам и духовникам Зампред комитета Госдумы Милонов: представители секс-меньшинств нуждаются в «исцелении» Unsplash

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Патологии сексуального влечения «легко исцеляются». Об этом изданию «Говорит Москва» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его мнению, к представителям ЛГБТ нужно относиться как к людям с психическим расстройством. При этом Милонов призвал не унижать таких людей, а протянуть им руку помощи.

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«Здесь как раз в помощь будут и психологи, и психиатры, и люди духовные тоже, для тех, кто захочет получить духовную помощь», — подчеркнул он.

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Как утверждает Милонов, именно психологи и психиатры должны убедить человека в неправильном отношении к себе и избавить от фобий и страхов.

«Это всего лишь некие патологии, которые легко исцеляются», — резюмировал депутат.

Пятого декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ и смены пола в России. Позднее глава РПЦ, патриарх Кирилл обратился к властям с просьбой принять дополнительные меры для ограждения людей от зла. Он считает, что необходимо через культуру, через медиа пропагандировать традиционные семейные ценности.