Депутат предложил отказать мигрантам в реставрации музеев

Мигрантам-гастарбайтерам нужно запретить реставрировать музеи. Их некачественная работа ведет к гибели памятников культуры России. Соответствующий официальный запрос подготовил депутат Госдумы, первый зампред Комитета ГД РФ по контролю и регламенту Олег Нилов.

Документ направлен в адрес министра юстиции Константина Чуйченко, сообщил «Царьград».

Нилов призывает разработать нормативное законодательство. С помощью него нужно будет ограничить возможность участия работников в «реконструкции памятников, не представляющих для них исторического значения». Такой труд стоит перепоручить специалистам, которые осознают ценность культурных и исторических объектов, понимают и уважают прошлое России.

Депутат предлагает законодательно закрепить обязательную аттестацию специалистов — отечественных и иностранных. Работники должны иметь профильное образование для подтверждения квалификации на проведение работ на объектах культурного значения. Кроме того, потенциальные сотрудники обязаны получить лицензии на проведение подобных работ.

Помимо этого, депутат считает нужным ввести уголовную ответственность в отношении работников и работодателей, осуществляющих работы на объектах исторического и культурного значения без соответствующего допуска.

Документ зарегистрирован в аппарате Госдумы и отправлен в Минюст 23 сентября.