Депутат предложил освободить ветеранов от платы ЖКХ

Согласно тексту законопроекта, ветеранов освободят от платы за наем и содержание помещения, взносов на капитальный ремонт, платы за все коммунальные услуги.

В пояснительной записке автор законопроекта уточнил, что его предложение связано с 75-й годовщиной Великой Победы и необходимостью отдать дань уважения ветеранам, которые спасли нашу страну.

При этом депутат Кузьмин отметил, что из федерального бюджета регионы должны получить дополнительные субвенции в 577,5 миллиона рублей в этом году и в 540,6 миллиона рублей в 2021 году.

При этом автор закона заявил, что расходы для установления льгот по оплате ЖКХ для участников Великой Отечественной войны предусмотрены законом «О ветеранах» и статьей 16 Жилищного кодекса России.

Однако против принятия документа выступило правительство. Там напомнили, что все регионы имеют право устанавливать самостоятельно меры социальной поддержки за счет своих бюджетов независимо от федерального законодательства. Кроме того, в законопроекте депутат не указал источники, откуда должны быть профинансированы новые льготы.