Депутат предложил обязать всех россиян регистрировать ДНК

Помимо геномной экспертизы для мигрантов, нужно ввести регистрацию ДНК для преступников и вообще для всех россиян. Таким мнением поделился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения», — передал «Интерфакс» его слова.

Он отметил, что если власть увидит, что закон эффективный, а общество его поддерживает, то его в результате распространят на всех.

Тем не менее предложения о распространении геномной регистрации на всех россиян не поступали в профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Василий Пискарев.

По его словам, на рассмотрении Госдумы находится только принятый в первом чтении в декабре прошлого года законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых.

Работу над законодательными предложениями о геномной регистрации мигрантов, приезжающих работать в Россию, ранее поручил разработать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Депутат Выборный отметил, что у законопроекта высокие шансы пройти все чтения. Он уточнил, что не видит в нем нарушения прав человека, даже наоборот — закон предусматривает механизмы, которые сведут к минимуму преступления, совершенные мигрантами.