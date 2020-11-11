Депутат предложил обязать ТЦ выдавать бесплатно маски и перчатки

Отмечается, что с 28 октября в России стало обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.

Депутат напомнил, что во всех торговых центрах страны установили входной контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима.

«Однако в случае отсутствия у граждан средств индивидуальной защиты сотрудники охраны отказывают потенциальным покупателям в посещении торгового центра, не предложив бесплатные маски и перчатки», — заметил законодатель.