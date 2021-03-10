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    10 марта 2021, 22:52

    Депутат предложил обязать производителей одежды вшивать светоотражатели

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил обязать производителей одежды вшивать светоотражающие элементы в свои изделия. Парламентария процитировало радио Sputnik.

    Отмечается, что безопасность участников движения повышают светоотражающие элементы на одежде. В связи с этим возникает вопрос правоприменения.

    «Кто будет вечером или ночью выискивать пешеходов, переходящих дорогу без светоотражающих элементов?» — задался вопросом законодатель.

    По его мнению, нужно обязать промышленность, которая занимается выпуском одежды, вшивать в нее светоотражатели.

    «И безопасность тогда не зависела бы от желания, дисциплинированности или недисциплинированности людей», — добавил Лысаков.