Депутат предложил НПФ покрывать убытки из своего кармана

В Госдуме предложили внести изменения в законодательство, которые позволят снять разногласия по поводу больших растрат негосударственных пенсионных фондов (НПФ), работающих в убыток, но при этом получающих вознаграждение из денег пенсионеров.

Депутат Дмитрий Скриванов заявил, что НПФ должны покрывать убытки из своего кармана. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Члены рабочей группы предложили эффективно стимулировать менеджмент пенсионных фондов. Благодаря этому НПФ получат наибольший инвестиционный доход от накопленных в своих резервах денег.

«К сожалению, некоторые фонды показывают отрицательную доходность и при этом получают менеджментский платеж. Это не правильно. И с этим согласны абсолютно все», — заявил Скриванов.

Сегодня фонды получают два вида вознаграждения за свою работу — платеж за менеджмент и платеж «за успех». Первый подразумевает фиксированную ставку вознаграждения, равную 0,75% от стоимости чистых активов. Суть второго: фонды вправе оставить себе часть дохода, полученного свыше уровня инфляции.

В 2018 году Госдума приняла закон, согласно которому негосударственные пенсионные фонды несут ответственность за управление пенсионными накоплениями и пенсионными резервами. Поэтому теперь НПФ должны приобретать и продавать активы на наилучших доступных условиях в момент заключения сделки.