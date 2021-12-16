Депутат предложил наделять занятых домашним хозяйством многодетных родителей трудовым статусом

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделять одного из многодетных родителей, ведущего домашнее хозяйство, засчитываемым в стаж трудовым статусом. Об этом написал RT.

Депутат направил обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, в котором отметил, что воспитание детей и работа по дому — это труд, однако по закону родители, отдающие себя этому труду, не наделены трудовым статусом и лишены социальных гарантий, которые дает трудоустройство.

«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность введения в Российской Федерации специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство, обеспечив их мерами государственной поддержки, в том числе официальным трудоустройством, пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой, равной среднему размеру заработной платы в регионе проживания, при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка до достижения возраста совершеннолетия младшим ребенком в семье», — говорится в обращении Сухарева.