Депутат предложил многодетным матерям каждый месяц платить пособие
Однако если такую инициативу одобрят, то тогда необходимо прописать один важный пункт. При выходе на пенсию женщинам должны отменять эту выплату. Кроме того, депутат высказался против идеи о снижении пенсионного возраста для россиянок, родивших трех детей.
«Если матерей отпускать на пенсию в раннем возрасте, они не заработают себе нормальной пенсии, у них не будет пенсионного стажа», — объяснил Калашников.
Он также отметил, что матери должны работать, чтобы у них были средства на жизнь. Тем более, по его мнению, в России много несложной работы.
Ранее координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предложил платить россиянкам пенсию в размере 15 тысяч после третьего ребенка. По его мнению, это должно улучшить демографию в стране. Он также отметил, что в таком случае надо позволить женщинам работать, если они этого захотят. И пенсию не отнимать.